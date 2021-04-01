В Азербайджане заявляют об ударе по Шуше с российской военной базы

Очередное развитие получил сюжет с применением во время второй Карабахской войны ракет "Искандер". Сначала Ереван отрицал их использование, а в Баку утверждали, что зафиксировали попадания таких ракет. Затем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подобные ОТРК были задействованы, но их боеприпасы не взорвались, или "взорвались на 10%". При этом видео запуска "Искандеров" было опубликовано ещё в ходе конфликта, а на днях обломки ракет обнаружили в окрестностях Шуши.

Таким образом, вопрос о применении данного оружия окончательно разрешился, но теперь появился резонансный вброс с азербайджанской стороны. Азербайджанский Тг-канал "Калибр" выпустил сюжет, в котором утверждается, будто обломки принадлежат не экспортному варианту, а именно тому типу "Искандера", что стоит на вооружении ВС РФ. На этом основании авторы ролика предположили, что ракеты по Шуше запускались с территории российской военной базы в Гюмри. "Искандер" даже назвали "бесполезной российской ракетой", которая "упала на территории Азербайджана, но расколола армянское общество".

Азербайджанский политолог Фархад Мамедов пошёл ещё дальше, предположив, что "наверняка управление остается за российскими военнослужащими. Как минимум в армянской армии нет подразделений, которые должны нести службу на ОТРК. Плюс наведение должно быть спутниковое, а спутников своих у Армении нет".

Военный эксперт Юрий Лямин назвал этот сюжет очередным высасыванием сенсации из пальца. "Во-первых, еще в конце войны в соцсетях появились любительские кадры пуска ракет именно армянских ОТРК "Искандер". Во-вторых, по найденным обломкам можно только сказать, что там есть обломки от как минимум одной ракеты с кассетной БЧ, которые имеют индекс 9М723К или 9М723К-Э у экспортного варианта. При этом на оставшихся обломках просто выбит индекс 9М723 - общий для всех ракет, так как большинство деталей для всех вариантов ракет там одинаковое. Про "не взорвались" вообще очень забавно было слышать, так как это останки, упавшие после раскрытия кассетной БЧ ракеты и выброса суббоеприпасов, которые собственно и взрываются", - рассказал он в беседе с Накануне.RU. Более того, уже много лет не получает подтверждения информация о том что "Искандеры" вообще есть на российской базе в Гюмри.

По мнению Фархада Мамедова, после того как вопрос о применении "Искандеров" решён, остаются два варианта. Первый - ракеты использовали в обход Москвы. Когда это стало ясно, и ракеты выпустили, Москве не оставалось ничего, кроме как обезвредить их в полете. Вот они и взорвались на 10%, как говорил Пашинян. Москва старалась не афишировать данную информацию, и наезд на Пашиняна после его заявления в российских СМИ и со стороны МО этому доказательство. Второй - ракеты пустили с ведома Москвы, но их сбили системы ПВО Азербайджана. Фархад Мамедов считает логичным, что Москва открещивается от этого факта, так как ставится под вопрос эффективность ОТРК.

Но, как обращает внимание Юрий Лямин, ОТРК в данном случае ничем не отличается от других обычных вооружений, которые Армения задействовала в ходе войны, тем более они же перед "Искандерами" уже использовали ОТРК "Эльбрус" и "Точка".

""Искандер" естественно можно использовать без спутниковой навигации. В основе систем наведения различных современных ОТРК, включая "Искандер" продолжают лежать автономные инерциальные навигационные системы. Ракеты для повышения точности на финишном участке полета могут снаряжаться различными головками самонаведения, а также они могут использовать спутниковые навигационные системы, но они не заменяют инерциальную навигационную систему, а только дополняют ее при необходимости и возможности. Исходя из имеющихся фото, мы можем сказать, что Армения использовала против вошедших в Шушу азербайджанских войск ракеты ОТРК "Искандер" с кассетной БЧ, которые штатно сработали, так как на фото не видно неотделившихся и неразорвавшихся суббоеприпасов и пр. Ну, а какой урон они нанесли, мы не знаем", - подчеркнул эксперт.

Стоит обратить внимание и на то, что сюжет, фактически обвиняющий Россию в ударе по азербайджанским военным, опубликован в день приезда в Москву министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Однако ни сам министр, ни другие ведомства Баку эту информацию никак не комментируют. Более того, в государственных СМИ Азербайджана также нет упоминаний о российской ракетной атаке. Таким образом, сообщение о запуске "Искандеров" из Гюмри, скорее всего, информационный вброс, призванный каким-то образом повлиять на исход сегодняшних переговоров.