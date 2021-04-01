В Нижневартовске начался ремонт важной артерии - участка улицы Московкина

На участке улицы Московкина в створе улиц Героев Самотлора и Салманова в Нижневартовске начались строительные работы. Для жителей обустроен временный проход. На данный момент строители организуют временный проезд со стороны перекрестка улиц Московкина и Салманова. Прилегающую к стройплощадке территорию продолжают очищать от снега. Начался демонтаж железобетонных дорожных плит. О ходе работ специалисты рассказали главе Нижневартовска Василию Тихонову и депутату думы Югры Сергею Великому во время рабочей поездки, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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Жители обращались в социальных сетях с просьбой создать комфортные условия в данном районе в период строительства дороги. Тихонов поручил руководителям профильных департаментов найти пути решения этих вопросов.

"Для жителей новых микрорайонов данная дорога очень важна. Поручение принять меры по строительству улицы давала губернатор Югры Наталья Комарова, - сказал Тихонов. – Прошли предварительные переговоры с жителями при разработке проекта дороги. Сегодня, приступая к строительным работам, важно создать максимально безопасные условия, но при этом помнить о комфорте передвижения".

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Виктор Ситников отметил, что проектно-изыскательские работы завершены.

"На данный момент подрядчик – компания "Северавтодор" – начал строительно-монтажные работы. В апреле строители должны приступить к устройству ливневой канализации. Активная фаза строительных работ запланирована в предстоящий весенне-летний период. Объект будет введён в эксплуатацию в 2022 г.", - рассказал Виктор Ситников.

Протяженность возводимого участка улицы Московкина – около 600 м. Дорога включает три полосы для движения автотранспорта, тротуары, велодорожки, парковки, карман для автобусных остановок. В рамках контракта жизненного цикла подрядчику предстоит построить участок дороги и обслуживать его в дальнейшем.