Неопознанная подлодка могла поверить газопровод в зоне прокладки "СП-2"

Неопознанная подводная лодка, появившаяся 28 марта в зоне прокладки "Северного потока-2", могла повредить судно-укладчик "Фортуна" и газопровод, передает "Прайм" со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream 2 AG. Страну, которой могла принадлежать субмарина, оператор не назвал.

Также в компании считают, что флот, задействованный в укладке газопровода, подвергается "явно спланированным и подготовленным" провокациям, причем не только со стороны рыболовецких судов, но и военных кораблей, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Кингисеппского филиала NS2 Андрея Минина.

"Речь идет·о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории", — сказал Минин.

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