01 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Конкурс на должность главы Александровска состоится сегодня

В финал конкурса на должность главы Александровского округа вышли депутат думы Ольга Лаврова и исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Владимир Белобаржевский, сообщает "Ъ".

Кто возглавит муниципалитет депутаты решат сегодня, в 18.00.

В конкурсе участвовали также бывший министр ЖКХ Пермского края Александр Шицын, директор местной спортшколы Илья Караксин, железнодорожник Александр Круглов, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин, специалист кизеловского дворца культуры Гульсина Тютина, руководитель МУП "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков, директор УК "Алекс Уют" Константин Енин, сотрудники администрации Александровского района Сергей Пономарев, председатель КСП муниципального округа Татьяна Пасынкова, завхоз александровской спортшколы Елена Баянова и безработная Татьяна Старцева и Александр Попов.

Еще одну участницу - бывшего спикера Александровской думы Марину Зимину до конкурса не допустили из-за нехватки документов. Сама Зимина в беседе с корреспондентом Накануне.RU заявляла, что считает, что ей намеренно помешали принять участие в выборах.

Напомним, что это уже не первая попытка выбрать главу муниципалитета. После очередного срыва конкурса в Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные, устроив потасовку.

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Конкурс на должность главы Александровска состоится сегодня

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Теги: конкурс, Александровск, выборы главы



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