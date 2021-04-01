Инсайд: "Пирожков ведет переговоры о выдвижении сразу с двумя партиями"

Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков ведет переговоры о своем выдвижении сразу с двумя политическими партиями, об этом Накануне.RU стало известно от собственного источника.

Якобы, в данный момент экс-коммунист обсуждает вопрос о том, чтобы пойти на выборы, с партиями "Новые люди" и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" .

25-летний политик, по сведениям инсайдера, намерен баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Между тем, в одном из телеграм-каналов Екатеринбурга появился скриншот с информацией о том, что Пирожков будет выдвигаться на праймериз от партии "Единая Россия". В посте информация подается как подлинная и с сайта. Однако сам Пирожков заявил, что это фотошоп.

Корреспондент нашего агентства попробовал найти данную информацию на сайте о участии Андрея Пирожкова в праймериз "ЕР", однако обнаружить ее не удалось.

Напомним, сегодня Пирожков объявил, что подал документы на праймериз "ЕР", но впоследствии назвал это 1-апрельской шуткой.