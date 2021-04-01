"30 лет мы насаживались на иглу западных технологий": эксперты – о перспективах российского софта и "железа"

Российское законодательство не готово к поддержке отечественного производителя софта и "железа". К такому выводу пришли участники круглого стола в Совете Федерации, посвященного поддержке отечественного ПО и электроники.

"Законодательство в нашей стране настроено не на поддержку российских производителей, а на поддержание конкуренции, на участие иностранных компаний", - констатировал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отмечает, что в России запреты на использование иностранного программного и аппаратного обеспечения "вводились достаточно мягко". Он отмечает, что конкуренция отечественного и иностранного "железа" и ПО при госзакупках часто существует лишь номинально. Заказчики легко обходят требования, составляя обоснования невозможности использования иного оборудования или софта, кроме иностранного: "Пишутся обоснования невозможности, часто под руководством представителей иностранных компаний. Мы видим на госзакупках эти под копирку написанные обоснования. 30 лет мы насаживались на иглу западных технологий. И IT-директора не мыслят себе решения проблем без их участия".

Президент фонда "Цифровое Развитие" Андрей Безруков добавляет, что даже если российские производители и могут воспользоваться протекционистскими мерами при госзакупках, то потом придут контрольные и надзорные органы, которые заставят их отчитываться за стоимость: "Мы сейчас обсуждаем поставку десятков тысяч камер под выборы. Российские камеры дороже, чем китайские. И в октябре, после выборов компетентные органы придут к производителям этих камер и будут требовать обоснование этих цен".