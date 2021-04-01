Глава Шадринска ушел в отставку

Мэр Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. Причины ухода озвучены не были, как и имя того, кто может заменить градоначальника на его посту.

Напомним, что свою должность Виктор Ермишкин занимал с 2019 г. Ранее в местных СМИ появлялась информация о поднятии зарплаты главе города в два раза. До этого градоначальник также получил премию в размере более 300 тыс. руб., чем в 2020 г. заинтересовалась прокуратура.

Более того, в ноябре прошлого года, прокуратура Курганской области также внесла представление Ермишкину за отсутствие уличного освещения на центральных улицах города 10 ноября.