Задержанный в Италии россиянин работает в ГРУ, - газета

Сотрудник российского посольства, с которым общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, работает в ГРУ, сообщила газета la Repubblica.

По данным издания, имя высланного из страны сотрудника посольства РФ - Дмитрий Остроухов. Якобы он был "одним из десятка сотрудников службы при посольстве РФ".

Напомним, накануне в Риме по обвинению в шпионаже задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии.

Задержание было произведено в момент, когда капитан итальянского флота передавал документы в обмен на деньги.

По данным Corriere della Sera, капитан ВМС Италии якобы также передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, российского офицера выдворили из страны.