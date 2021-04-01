РПЛ объявила о переносе матча "Урала" и "Химок"

Российская Премьер-лига объявила об изменениях в расписании 28-го тура чемпионата страны.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, матч между подмосковными "Химками" и екатеринбургским "Уралом" перенесен с 1 на 2 мая. Игра начнется в 14:00.

Кроме этого, встреча казанского "Рубина" и московского "Динамо", которая была запланирована на 2 мая, состоится 1 мая в 14:00. Как уточняется, перенос этой игры связан с проведением легкоатлетического Казанского марафона.

Напомним, в прошлом сезоне "Урал" потерпел сокрушительное поражение от "Химок" в полуфинале Кубка России. Сразу после этого матча главный тренер екатеринбургского клуба Дмитрий Парфенов был отправлен в отставку.