В Челябинске школьник получил травму на психологическом тренинге

В Челябинске 12-летний школьник получил травму при прохождении психологического тренинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, на занятиях в организации по психологическому тренингу мальчик получил травму спины при падении на пол. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. в ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).