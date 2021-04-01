01 Апреля 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

На Ямале стартовал нефтегазовый форум

В Салехарде стартовал нефтегазовый форум. Мероприятие станет площадкой для профессиональной коммуникации топ-менеджеров и специалистов российских нефтегазовых компаний, представителей федеральных органов власти, инвесторов, производителей технологий и оборудования, представителей научных и проектных институтов и ассоциаций, сообщили Накануне.RU в администрации Ямала.
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Основная цель форума – обмен опытом по ключевым направлениям хозяйственной деятельности в Арктике. Главная тема пленарного заседания - экологическая безопасность. Деловая программа форума рассчитана на два дня. В рамках мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областей с Росгидрометом.

Форум является площадкой, где можно получить актуальную информацию о планах отрасли, развитии стратегических проектов, технологических решениях, внедряемых инновациях и возможностях по развитию бизнеса.

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На Ямале стартовал нефтегазовый форум

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Теги: Ямальский нефтегазовый форум, эксперты



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