Путин рекомендовал Госдуме утвердить Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека на второй срок

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в России. До этого президент провел встречу с омбудсменом, у которой подошел к концу первый срок пребывания в этой должности (с 2016 года).

Глава государства счел, что у людей растет доверие к институту уполномоченного, об этом, по его мнению, свидетельствуют цифры – более 250 тыс. обращений за пять лет. Сама же Москалькова призналась, что такого вала обращений, как в этом году, не было никогда.

"В шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти, Генеральной прокуратуры, надзирающих и контролирующих органов. Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые. В результате более 15 тыс. граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределенным кругом лиц это более полутора миллионов людей. Это такие, как валютные ипотечники, когда по одному обращению удалось помочь нескольким тысячам людей, и другие", - сообщила Москалькова.