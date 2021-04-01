Юристы Пригожина намерены добиться в Мосгорсуде справедливости по иску к Шевченко

Юридическая служба организации «Конкорд» намерена обжаловать решение столичного Савеловского суда по исковому заявлению бизнесмена Евгения Пригожина к журналисту Максиму Шевченко по делу о защите чести и деловой репутации. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра «Конкорда».

Предприниматель подал иск в отношении Шевченко из-за распространения им оскорбительных и заведомо ложных данных на YouTube-канале. Пресс-служба организации также отметила тот факт, что журналист во время одного из заседаний отказался от своих ранее озвученных заявлений.

Команда юристов Пригожина отметила, что сказанные Шевченко фразы – это утверждения. К такому выводу пришел специалист РАН в области лингвистики. В соответствии с этим, решение столичного суда может быть оспорено.

В сообщении также говорится, что вердикт Савеловского суда, по мнению «Конкорда», идет вразрез с политикой Российской Федерации, является необоснованным и открывает возможности для злоупотребления.

В организации Евгения Пригожина отметили, что нарушители российского законодательства должны нести юридическую ответственность за каждый нарушающий чьи-либо права поступок.

Команда юристов «Конкорда» подала апелляцию в Мосгорсуд для привлечения журналиста Шевченко к ответу за распространение ложных сведений.

Помимо этого, пресс-центр «Конкорда» разместил в официальной группе полный текст апелляционной жалобы на решение Савеловского районного суда.