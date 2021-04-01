Убытки Роскосмоса от пандемии оказались в 30 раз меньше, чем у NASA

01 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
Antares, Антарес, взрыв, ракета, США, Уоллопс, NASA (2014) | Фото: youtube.com

Убытки Роскосмоса от пандемии оказались в 30 раз меньше, чем у NASA

В Роскосмосе оценили свои и американские убытки от влияния пандемии. Оказалось, что ущерб, нанесенный NASA, оказался в 30 раз больше. Впрочем, и бюджет у американского космического агентства больше в разы, передает РИА Новости.

В докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина говорится, что за год из-за пандемии агентство потеряло $3 млдр.

По словам же первого заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, убыток госкорпорации в прошлом году составил 6-6,5 млрд руб. При этом бюджет Роскосмоса в прошлом году составил в гражданской части 176 млрд руб., бюджет NASA целиком за тот же период - $22,6 млрд (превосходство почти в десять раз).

По данным NASA, пандемия затронула 56 проектов.

Роскосмос из-за пандемии был вынужден сократить космические пуски, в том числе и коммерческие, в этом году, как ранее заявлял гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, компания намерена наверстать упущенное.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Убытки Роскосмоса от пандемии оказались в 30 раз меньше, чем у NASA

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскосмос, nasa, убытки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети