Убытки Роскосмоса от пандемии оказались в 30 раз меньше, чем у NASA

В Роскосмосе оценили свои и американские убытки от влияния пандемии. Оказалось, что ущерб, нанесенный NASA, оказался в 30 раз больше. Впрочем, и бюджет у американского космического агентства больше в разы, передает РИА Новости.

В докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина говорится, что за год из-за пандемии агентство потеряло $3 млдр.

По словам же первого заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, убыток госкорпорации в прошлом году составил 6-6,5 млрд руб. При этом бюджет Роскосмоса в прошлом году составил в гражданской части 176 млрд руб., бюджет NASA целиком за тот же период - $22,6 млрд (превосходство почти в десять раз).

По данным NASA, пандемия затронула 56 проектов.

Роскосмос из-за пандемии был вынужден сократить космические пуски, в том числе и коммерческие, в этом году, как ранее заявлял гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, компания намерена наверстать упущенное.