Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси

Автомобиль Genesis, зарегистрированная на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия", столкнулась с такси. Машина закреплена за пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, пишет РБК.

ДТП произошло в районе Волгоградского проспекта 31 марта.

"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", - сказал изданию сам Песков.

Genesis получил повреждения корпуса и задней оси. Автомобиль передвигался с включенным спецсигналом.

В июне прошлого года машина аппарата правительства РФ попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте. Пострадали два человека, один из них - заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Его доставили в больницу.

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