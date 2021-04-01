Машина Дмитрия Пескова попала в ДТП с такси
Автомобиль Genesis, зарегистрированная на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия", столкнулась с такси. Машина закреплена за пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, пишет РБК.
ДТП произошло в районе Волгоградского проспекта 31 марта.
"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", - сказал изданию сам Песков.
Genesis получил повреждения корпуса и задней оси. Автомобиль передвигался с включенным спецсигналом.
В июне прошлого года машина аппарата правительства РФ попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте. Пострадали два человека, один из них - заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Его доставили в больницу.
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