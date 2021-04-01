На Южном Урале суд взыскал с предприятия 300 тысяч рублей за травму работника

В Коркино суд взыскал с ООО "Востоктехимпорт" 300 тысяч рублей в пользу работника, получившего травму на производстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С февраля 2020 г. граждан Казахстана работал в ООО "Востоктехимпорт" в должности разнорабочего, в апреле 2020 года с заявителем произошел несчастный случай на производстве, в результате чего он получил тяжелую травму руки и четыре месяца находился на больничном.

Трудовой договор с мужчиной не заключался.

Прокурор обратился в суд установить факт несчастного случая на производстве и взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, полученного в результате несчастного случая. Суд требования прокурора поддержал.