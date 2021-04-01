15 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в летние оздоровительные лагеря

Родители из Екатеринбурга смогут записать своих детей в летние оздоровительные лагеря уже через две недели. Об этом рассказал начальник департамента образования городской администрации Константин Шевченко в эфире одного из городских каналов. По его словам, все 18 загородных учреждений находятся в хорошем состоянии и готовы принять за летний период до пяти двухнедельных смен.

"В 2021 году мы проводим запись в лагеря с 15 по 25 апреля. Подать заявку можно будет как на сайте Госуслуг, так и через Центр муниципальных услуг и МФЦ. Вся информация об оздоровительной летней кампании публикуется на сайте департамента образования, а также в официальных группах соцсетей", – сказал Константин Шевченко.

Помимо этого, в лагерях будут организованы и профильные смены, специально для детей, задействованных в спортивных и танцевальных коллективах. Средняя стоимость путевки составляет 24 тыс. руб., при этом на родителей ложится ответственность только в 20-50% оплаты.

Несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса этим летом должна быть значительно проще, чем в прошлом году, на территории лагерей по-прежнему действуют ограничительные меры и требования соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора. В них входят: 75% наполняемости оздоровительных учреждений, обязательная сдача анализов на COVID-19 сотрудниками лагерей и наличие у них прививки. Для детей таких нормативов не существует, однако родителям, как и в 2020 г. запрещено посещать детские лагеря.

"Екатеринбург очень активно прививается – это способствует тому, что мы начинаем выходить из пандемии. Эпидемиологическая ситуация контролируется региональными и муниципальными властями", – подчеркнул Шевченко.