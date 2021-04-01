01 Апреля 2021
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Тюменской области зафиксировано рекордное число смертей пациентов с COVID-19

В Тюменской области зафиксировано рекордное число смертей пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оперштаба по противодействию коронавирусу.

Несмотря на усилия врачей, скончались 11 человек, говорится в сообщении. Это рекордное число летальных случаев в регионе с момента начала пандемии. Погибшие - пять женщин и шесть мужчин в возрасте от 57 до 81 лет. У всех болезнь осложнялась наличием хронических заболеваний.

За сутки в регионе зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса. В целом за время пандемии вирус нашли у 33 655 жителей Тюменской области. Умерли 397 из них.

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В Тюменской области зафиксировано рекордное число смертей пациентов с COVID-19

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Теги: коронавирус, COVID-19, пациент, смерть, болезнь, инфекция



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