Свердловское УФАС признало рекламу банка "информационным насилием"

Свердловское УФАС признало распространение рекламы "Росгосстрах Банка" без согласия адресата формой информационного насилия. Банк заплатит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, к ним обратился заявитель, на электронный адрес которого пришла реклама от ПАО "Росгосстрах Банк". При этом никакого согласия на получение подобных писем от банкиров уралец не давал.

В УФАС стали разбираться и выяснили, что электронное письмо было отправлено банком для привлечения внимания к его акции и содержало контактные данные, описание акции и сроки ее проведения. В ведомстве отметили, что все это позволяет характеризовать письмо именно как рекламу. При этом она признается распространенной без предварительного согласия адресата, если ее распространитель не докажет, что оно было получено.

В "Росгосстрах Банке" сообщили, что этот человек когда-то был их клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Однако в УФАС указали, что это не является согласием на получение именно рекламы, а доказательств иного банком представлено не было.

"Действия по распространению рекламы без согласия абонента (адресат) приравниваются к форме информационного насилия, так как осуществляются против воли абонента", - заявили в ведомстве.

В итоге банку назначили штраф в 100 тысяч рублей. Как отметили в УФАС, он уже выплатил все в полном объеме без судебного обжалования. Электронный адрес заявителя исключен из рассылки банка.