01 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
компьютер интернет (2010) | Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС признало рекламу банка "информационным насилием"

Свердловское УФАС признало распространение рекламы "Росгосстрах Банка" без согласия адресата формой информационного насилия. Банк заплатит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, к ним обратился заявитель, на электронный адрес которого пришла реклама от ПАО "Росгосстрах Банк". При этом никакого согласия на получение подобных писем от банкиров уралец не давал.

В УФАС стали разбираться и выяснили, что электронное письмо было отправлено банком для привлечения внимания к его акции и содержало контактные данные, описание акции и сроки ее проведения. В ведомстве отметили, что все это позволяет характеризовать письмо именно как рекламу. При этом она признается распространенной без предварительного согласия адресата, если ее распространитель не докажет, что оно было получено.

ФАС России, УФАС, антимонопольная служба(2016)|Фото: УФАС

В "Росгосстрах Банке" сообщили, что этот человек когда-то был их клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Однако в УФАС указали, что это не является согласием на получение именно рекламы, а доказательств иного банком представлено не было.

"Действия по распространению рекламы без согласия абонента (адресат) приравниваются к форме информационного насилия, так как осуществляются против воли абонента", - заявили в ведомстве.

В итоге банку назначили штраф в 100 тысяч рублей. Как отметили в УФАС, он уже выплатил все в полном объеме без судебного обжалования. Электронный адрес заявителя исключен из рассылки банка.

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Свердловское УФАС признало рекламу банка "информационным насилием"

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Теги: банк, реклама, штраф, УФАС



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