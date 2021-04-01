01 Апреля 2021
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Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод заключил контракт на 3 тысячи полувагонов

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) заключил контракт на производство крупной партии инновационного подвижного состава. Как сообщает пресс-служба УВЗ, согласно контракту до сентября 2021 года предприятие из Нижнего Тагила изготовит 3053 инновационных полувагона модели 12-196-02.

Полувагон модели 12-196-02 разработан специалистами нижнетагильского АО "Уральское КБ вагоностроения" (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). На Уралвагонзаводе они изготавливаются с 2015 года. В марте 2021 года с заводского конвейера в торжественной обстановке сошёл юбилейный 40-тысячный инновационный вагон 12-196-02.

инновационный полувагон УВЗ(2021)|Фото: Накануне.RU

"Полувагон модели 12-196-02 занимает центральное место в продуктовой линейке инновационных изделий УВЗ. Он создан с учётом существующих жестких требований железнодорожной инфраструктуры. Сегодня Уралвагонзавод исполняет ряд контрактов на поставку не только серийного, но и специализированного подвижного состава, которые обеспечивают дополнительную загрузку производственных мощностей. Планомерная контрактная работа продолжается", - отметил помощник генерального директора по гражданской продукции концерна УВЗ Борис Мягков.

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Уралвагонзавод заключил контракт на 3 тысячи полувагонов

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Теги: Уралвагонзавод, контракт, вагоны



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