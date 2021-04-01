01 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

В Пермь вернулись 90-е: бандиты увезли жертву на кладбище и облили бензином, требуя денег

В Перми задержаны члены банды, которым вменяют похищение людей как в столице края, так и в Краснокамске. Одну из жертв они якобы отвезли на кладбище, потом облили бензином и потребовали деньги, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МВД.

По версии следствия, обвиняемые под надуманным предлогом потребовали у жителя Краснокамска 200 тыс. руб. Пострадавший отказался, после чего за ним стали следить. В один из дней его насильно посадили в машину и отвезли на кладбище, где облили бензином и, угрожая оружием, потребовали деньги.

После этого 23-летнего краснокамца увезли на съёмную квартиру, где неделю он провёл в заточении. В итоге жертва подписала документы на продажу своей квартиры, а деньги за неё – 1,2 млн руб. – передала обидчикам.

Сейчас вымогатели задержаны. Одного из них "взяли" в аэропорту, откуда 22-летний житель Краснокамска собирался улететь на отдых в другой регион. Во время обысков обнаружено и изъято оружие, которым угрожали потерпевшему, документы и другие вещдоки. На квартиру, которую "продал" потерпевший, следователи наложили арест.

Главный фигурант – 25-летний житель столицы края – заключён под стражу. Остальные отделались пока "запретом определенных действий" – например, пользоваться интернетом, без необходимости не повидать место жительства, кроме двух определённых часов в сутки.

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В Пермь вернулись 90-е: бандиты увезли жертву на кладбище и облили бензином, требуя денег

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Теги: похищение, бандит, жертва, деньги, кладбище



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