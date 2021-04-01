"Левый фронт": Шевченко становится пешкой в руках кремлевских политтехнологов

Исполком "Левого фронта" заявил о том, что не поддерживает действия Максима Шевченко по участию в партийном проекте "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС).

"Данный проект откровенно направлен на внесение раскола в ряды лево-патриотической оппозиции и распыление протестных голосов на выборах", - говорится в заявлении исполкома.

Отмечается, что действия Шевченко являются его личным выбором, который он не обсуждал с организацией.

"Считаем, что, сделав приоритетом личные амбиции и карьерные задачи, Максим Шевченко становится в данной ситуации пешкой в руках кремлевских политтехнологов, какими бы благородными соображениями он не объяснял свой выбор самому себе и обществу в целом", - заявили в исполкоме "Левого фронта".

Ранее стало известно, что РПСС пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста, члена правления "Левого фронта" Максима Шевченко.

Ранее Шевченко возглавлял фракцию КПРФ во владимирском заксобрании, однако разошелся с коммунистами после того, как заявил о желании выдвинуться в Госдуму по 208 одномандатному округу Москвы.

РПСС прежде называлась КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), ее возглавляет медиапродюсер, экс-депутат Госдумы Константин Рыков. Политолог Константин Калачев считает, что руководство РПСС связано с российским властями.