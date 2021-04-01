В Москве на Садовом кольце авария с участием пяти машин, один человек в реанимации

В Москве на Садовом кольце произошла крупная авария. На встречную полосу движения на большой скорости вылетел легковой автомобиль, он "собрал" несколько машин.

Одну из пострадавших – водительницу Volkswagen – спасателям пришлось доставать специальным инструментом из груды искореженного металла. Сейчас она находится в реанимации.

По данным СМИ, в машине виновника ДТП находился известный блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль). Он, правда, заявил, что не был за рулем в момент аварии, говорит, что водителем был его друг. Также он заявил, что его машина вынужденно совершила маневр, мол, кто-то подрезал. Но позже департамент транспорта Москвы опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, где видно, что никто опасно не маневрировал рядом с виновником ДТП: "На видео не видно, чтобы кто-то подрезал водителя. В ДТП участвовало 5 машин. На месте продолжают работать оперативные службы. Объезжайте данный участок".