01 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
трамвай, Челябинск, ЧелябГЭТ (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на две недели закроют движение трамваев по улице Российской

В Челябинске на две недели закроют движение трамваев по улице Российской из-за реконструкции Ленинградского моста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, трамвайное движение по улице Российской от улицы Труда до проспекта Победы будет закрыто с 22 часов 1 апреля до 22 часов 15 апреля.

Это связано с прокладкой коммуникаций при реконструкции Ленинградского моста.

"Для удобства пассажиров будет запущен вагон-челнок, который сможет доставлять людей, ожидающих трамвай между улицами Труда и Российская в обоих направлениях", - отметили в администрации города.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

В мае мост закроют для проведения капитального ремонта. Поставлена задача его открыть в сентябре 2022 года. В связи с этим изменится схема движения городского общественного транспорта.

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В Челябинске на две недели закроют движение трамваев по улице Российской

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Теги: трамвай, Ленинградский мост, ремонт,



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