"Бородатые женщины, певицы в нарядах куриц": в Кремле оценили уровень конкурса "Евровидение"

В Кремле не стали комментировать выбор зрителей Первого канала артиста, который в этом году представит Россию на "Евровидении". Напомним, победу в народном голосовании одержала певица Manizha с песней Russian Woman ("Русская женщина").

"Речь о конкурсе шоу-бизнеса, там разные образы представлены: там выступают бородатые женщины, певицы в нарядах куриц и тому подобное. Мы не считаем это нашей заботой и предметом внимания. Насколько нам известно, выбор осуществляется зрителями, не считаем возможным вмешиваться и комментировать", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

А вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне не была столь дипломатична. "Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это", - заявила Матвиенко на пленарном заседании СФ.