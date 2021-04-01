Фонд святой Екатерины передал свердловским медикам 25 карет "скорой помощи" за 120 миллионов рублей

Благотворительный Фонд святой Екатерины передал МБУ "Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф.Капиноса" 25 новых автомобилей. Торжественная церемония прошла 1 апреля на Площади 1905 г. в Екатеринбурге. Поблагодарить Фонд и поздравить медицинские бригады пришли замгубернатора Свердловской области Павел Креков, мэр уральской столицы Алексей Орлов, региональный министр здравоохранения Андрей Карлов и один из учредителей фонда Андрей Симановский.

"Сегодня то самое событие, которое говорит о том, что мы все вместе, – заявил Креков. – Я прекрасно помню не самые простые дни, связанные с развитием коронавирусной инфекции, когда Фонд и его учредители были первыми, кто оказывал существенную помощь городу и области, и забыть об этом невозможно. Речь идет не только об увеличении количества новых автомобилей, мы на протяжении нескольких лет идем путем увеличения количества бригад. Это даст нам возможность сократить подъездное время и быстрее оказывать помощь людям. Вопросом оплаты труда серьезно занимается правительство и губернатор Свердловской области, а вот что касается обновления парка – это необходимое условие, для того, чтобы люди работали и имели то оборудование, которое спасает".

Благодаря инициативе Фонда, в Екатеринбурге впервые на каждую подстанцию в каждом из районов приходится по две-три кареты "скорой помощи". Более того, теперь в городе существует резерв автомобилей, что позволяет мгновенно решить проблемы с поломкой авто или загруженностью бригад.

К благодарностям присоединился Андрей Карлов, отметив слаженную работу бригад в период пандемии, а также своевременность оказания медицинской помощи городской "скорой". Его поддержал и глава Екатеринбурга, который напомнил собравшимся об ответственности сотрудников местных предприятий, благодаря чему уральский бизнес смог оставаться на плаву и обеспечивать безопасность граждан в различных сферах.

"То, что Фонд Святой Екатерины в течение года делает такой серьезный подарок для медицины города Екатеринбурга – позволило практически полностью обновить парк, а это значит, что "скорая помощь" и врачи вовремя приедут к больному и окажут ту помощь, которая сохранит жизнь и здоровье нашим жителям. Огромная благодарность учредителям Фонда, за то, что они так поддерживают нашу медицину. И огромное спасибо всем врачам, которые больше года находятся на острие, спасая жизни наших граждан", – сказал градоначальник.

Андрей Симановский торжественно передал коробку с ключами от авто главврачу городской "скорой помощи" Игорю Пушкареву, отметив 1,5-миллиардные вложения Фонда в борьбе с пандемией COVID-19. Ключи были распределены между врачебными и реанимационными бригадами, которые отправились на работу сразу после церемонии.

"Столько слов сказано, как оценить этот подарок? Каждый автомобиль, это тысяча спасенных жизней в год. Поэтому оценки выше, чем человеческая жизнь, быть не может. Спасибо вам большое, дай вам Бог здоровья и еще больше благих дел", – заявил Игорь Пушкарев.

По его словам в прошлом году из-за пандемии в городе было дополнительно раскрыто 12 бригад, благодаря чему сегодня их насчитывается 126 на 167 автомобилей. В этом году уже утвержден план по раскрытию семи дополнительных бригад, при условии открытия еще одной подстанции в Октябрьском районе. Также идут переговоры по раскрытию подстанции в микрорайоне Солнечный. По сравнению с 2020 г. штат увеличился на 147 работников, и это не считая более 100 новоприбывших водителей, что за два года составляет около 400 свежих кадров.

"Кадровая проблема здравоохранения большая, но мы работаем. У нас наконец-то через четыре года появилась ординатура в медуниверситете по специальности "скорая медицинская помощь" и первые 10-13 выпускников пойдут уже на обучение. Поэтому кроме среднего медперсонала, фельдшерских кадров, на "скорой помощи" появятся и врачебные кадры", – поделился с журналистами Пушкарев.

Все общие профильные автомобили полностью укомплектованы и готовы к выходу на линию. Оснащением по последнему слову техники самым современным оборудованием производства Германии, Италии, США и России лично занималось министерство здравоохранения Свердловской области. Благодаря новым авто, в Екатеринбурге полностью закрыта потребность по количеству машин "скорой помощи" с учетом чрезвычайных ситуаций. Финансирование в размере 120 млн руб. взяли на себя три учредителя Фонда святой Екатерины – гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании Сима-Ленд Андрей Симановский.





Напомним, что это уже вторая партия автомобилей "скорой помощи", которая передана городу от благотворительного фонда. Так, в 2020 г. в период пандемии коронавируса инфекции учредителями Фонда было закуплено 30 машин, что позволило станции скорой медицинской помощи имени Капиноса отказаться от аутсорсинга и вернуть в штат водителей сразу пяти подстанций.