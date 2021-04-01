В Екатеринбурге выплатили долги на базе "Динамо". О ситуации рассказывал Губерниев

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам учебно-спортивной базы "Динамо" (биатлон).

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в феврале 2021 года перед 40 сотрудниками учреждения возникла задолженность в размере более 500 тысяч рублей. Прокуратура района внесла свое представление руководителю базы и потребовала устранить нарушения.

В отношении должностного и юридического лиц АНО "Учебно-спортивная база "Динамо" были возбуждены дела по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Сейчас они находятся на рассмотрении в государственной инспекции труда в Свердловской области.

Как добавили в прокуратуре, в результате принятых мер задолженность перед сотрудниками была погашена в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, в середине февраля известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев требовал срочно решить проблемы базы "Динамо" в Екатеринбурге. Он в прямом эфире разразился тирадой о ситуации на базе из-за письма ее директора, который заявил, что его учреждению не хватает денег на бензин для ратраков.