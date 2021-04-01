01 Апреля 2021
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Ельцин Центр, открытие, Познер (2015) | Фото: Накануне.RU

В Грузии опасно для российских граждан - Кремль

В Кремле считают, что ездить в Грузию опасно для россиян.
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"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан. В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать. Поздравляем все же Познера с днем рождения, лучше его все же встречать дома, здесь спокойнее", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент с Владимиром Познером.

Напомним, Познер хотел устроить празднование своего дня рождения в Тбилиси, приехал туда и пригласил гостей. Накануне вечером у отеля, где поселился российский журналист, собралась толпа, вооруженная яйцами. Полиции пришлось вмешаться и отстранить толпу. Поводом для недовольства стало интервью Познера 2008 года, в котором тот оправдывает признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили осудил действия протестантов в отношении Познера и добавил, что участников акции спровоцировали активисты оппозиционного "Национального движения", лидером которого является Михаил Саакашвили.

О своем разочаровании в поведении толпы в Тбилиси заявила и Ксения Собчак. В своем telegram-канале "Кровавая барыня" она написала: "Вчера мне в панике писали гости с др Познера. Реально люди в страхе сидели в ресторане а на улице такое. Какой то ад и треш. Грузия, ну как же так? Владимир Владимирович так любил туда ездить, и причем тут он и Саакашвили? Ничего не понимаю..... мир сошел с ума".

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В Грузии опасно для российских граждан - Кремль

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Теги: грузия, дмитрий песков, владимир познер, ксения собчак



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