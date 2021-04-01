ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК в Тверской области

ФСБ предотвратила подготовку теракта на объекте ТЭК в Тверской области.

По данным пресс-службы ведомства, атаку планировал совершить сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен.

Выходец из Центральной Азии оборудовал дома лабораторию для синтезирования взрывчатки. При обыске у него обнаружил оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

В начале марта ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан россиян. Мотивом его действий стала "ненависть к действующей власти".