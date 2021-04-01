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Общество В бывшем СССР
Михаил Саакашвили (2015) | Фото: youtube.com

Премьер-министр Грузии обвинил в провокации в отношении Познера Михаила Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Владимир Познер находился в Тбилиси законно, с соблюдением всех правил и законодательства, а акцией протеста воспользовалось оппозиционное движение Михаила Саакашвили. По мнению грузинского премьера, действия сторонников Саакашвили наносят стране ущерб.

"Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал "Закон об оккупации". Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера. У него и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста. Все было в рамках закона", – цитирует Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Премьер-министр, открывая заседание правительства, обвинил Саакашвили в деструктивных действиях: "Группа наших граждан решила выразить протест, чем воспользовалась самая деструктивная сила – "Национальное движение" – и, как привычно, внесла события в свою повестку дня. И на этот раз цель "Национального движения" и, в частности, Саакашвили – деструкция, саботаж и нанесение максимального ущерба нашей стране, уязвление международного имиджа нашей страны. И на этот раз они сделали все это на фоне того, что наша страна частично открылась для туристов".

Напомним, Познер хотел устроить празднование своего дня рождения в Тбилиси, приехал туда и пригласил гостей. Накануне вечером у отеля, где поселился российский журналист, собралась толпа, вооруженная яйцами. Полиции пришлось вмешаться и отстранить толпу. Поводом для недовольства стало интервью Познера 2008 года, в котором тот оправдывает признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Премьер-министр Грузии обвинил в провокации в отношении Познера Михаила Саакашвили

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Теги: владимир познер, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили



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