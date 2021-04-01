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Игорь Ашманов (2013) | Фото:

Минкульт финансирует русофобию - член СПЧ

Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум", член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов заявил о том, что государство само финансирует русофобию и никак не влияет на то, что смотрят или учат дети. Об этом он рассказал на дискуссии в Общественной палате РФ "Информационная безопасность детей: какие шаги должны сделать государство и общество?".
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Он отметил, что протаскиваются опасные изменения в закон о культуре: государство будет давать деньги, но не будет вмешиваться, в результате чего легализуется финансирование антироссийской деятельности в культуре. То же самое касается интернета и в целом образования.

"Цифровая трансформация образования, которую нам втюхивают разные люди… не буду называть пофамильно, мы все их знаем. Там нет ни слова о воспитании, о культурных и духовных ценностях. Там сказано, что учителя заменит искусственный интеллект… Я вообще-то профессиональный разработчик искусственного интеллекта, но то, что они пишут и произносят на разных уровнях, вплоть до самого высокого, – это нечто чудовищное. Все это, как и закон о культуре, который они пытаются пропихнуть - пока мы, к счастью, сумели его завернуть, - так и вот это новое образование (причем, нам никто не объясняет, почему оно должно быть именно таким, просто "весь мир туда идет, и нам тоже надо"), – все это противоречит и нынешней Концепции информационной безопасности детей, и будущей, которую нам предстоит исправлять", - сказал Ашманов.

Он привел пример Франции, где существует Высший аудиовизуальный совет или "контентный суд". Он состоит из семи человек, трое назначаются президентом Национальной ассамблеи, трое – президентом Сената, председатель назначается президентом страны. И он может своим решением лишить лицензии любое СМИ.

"А у нас вообще нет структур, которые бы определяли, что такое плохой контент. Сегодня Минкульт финансирует в том числе совершенно бесчеловечные, русофобские фильмы. И рассчитывать на саморегуляцию творцов и соцсетей не приходится", – заключил эксперт.

Показательно, что на сайте ОП РФ в материале о состоявшейся дискуссии Ашманова вообще не упомянули и почти полностью выхолостили содержание дискуссии, сгладив все острые углы.

По итогам дискуссии было решено разработать новую Концепцию информационной безопасности детей, направить ее в профильные ведомства для изучения, корректировки и принятия на уровне Правительства.

Напомним, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что за последний год на 62% увеличилось число обращений родителей по вопросам информационной безопасности детей.

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Минкульт финансирует русофобию - член СПЧ

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Теги: Игорь Ашманов, образование, русофобия, культура



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