01 Апреля 2021
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Штурм дома со стрелком в Вешках (2021) | Фото: Telegram / Mash

СМИ: Стрелок в Мытищах мог погибнуть после выстрела из гранатомета

Владимир Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа в подмосковных Мытищах, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета, сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб региона, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж и крыша дома.

Точную причину смерти Барданова установит экспертиза.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

Напомним, 30 марта полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Спецоперация длилась больше восьми часов. В ходе штурма коттедж загорелся. Тело Владимира Барданова обнаружили в сгоревшем доме после тушения пожара.

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СМИ: Стрелок в Мытищах мог погибнуть после выстрела из гранатомета

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Теги: мытищи, стрельба, владимир барданов



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