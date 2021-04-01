СМИ: Стрелок в Мытищах мог погибнуть после выстрела из гранатомета

Владимир Барданов, целый день оборонявшийся от спецназа в подмосковных Мытищах, мог погибнуть при штурме после выстрела из гранатомета, сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб региона, разрыв боеприпаса гранатомета мог стать причиной пожара, из-за которого полностью выгорели третий этаж и крыша дома.

Точную причину смерти Барданова установит экспертиза.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

Напомним, 30 марта полиция и ФСБ приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Спецоперация длилась больше восьми часов. В ходе штурма коттедж загорелся. Тело Владимира Барданова обнаружили в сгоревшем доме после тушения пожара.