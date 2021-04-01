В Сургуте неизвестные повторно "заминировали" мэрию

Сегодня утром правоохранители повторно проверяли администрацию Сургута на наличие опасных или подозрительных предметов. Как и вчера, тревога оказалась ложной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о "минировании" поступило правоохранителям по электронной почте. Эвакуация не проводилась. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Утром 31 марта сотрудники администрации Сургута были эвакуированы из здания после поступившего сообщения о возможном "минировании" здания. Его обследовали правоохранители и кинологи с собаками, но ничего подозрительного не нашли. Также в Сургуте в среду было сообщение об угрозе взрыва местной филармонии, но прибывшие на место силовики ничего подозрительного не обнаружили. Также было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе администрации Сургута корреспонденту Накануне.RU не смогли прокомментировать информацию о лжеминировании.