УФАС снова отменило итоги аукциона на обслуживание челябинского метро

УФАС снова отменило итоги аукциона по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, УФАС выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. В ходе рассмотрения вторых частей заявок участников ООО "Спецподземстрой" неправомерно допущено к участию в конкурентной процедуре.

В связи с этим необходимо отменить протокол подведения итогов аукциона и рассмотреть вторые части заявки участников закупки с учетом положений законодательства о контрактной системе.

Кроме того, должностному лицу управления капитального строительства мэрии города грозит административная ответственность в связи с ненадлежащим исполнением предписания антимонопольного органа, выданного ранее.

Напомним, аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" был объявлен в феврале ткущего года. Заказчиком закупки является управление капитального строительства администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 49,7 млн руб.

На аукцион было подано две заявки – от АО "Челябметрострой" и ООО "Спецподземстрой" (Екатеринбург). Заявку "Челябметрострой" отклонили, признав ее не соответствующей требованиям конкурсной документации. Победителем была признана компания из Екатеринбурга, которая готова выполнить работы за 37,1 млн руб.

В УФАС с жалобой на аукцион обратился "Челябметрострой". В компании считают, что их незаконно отклонили от участия в конкурсе, поддержав при этом компанию, несоответствующую требованиям законодательства РФ. УФАС выдало предписание об отмене итогов аукциона по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена.