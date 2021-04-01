Полузащитник ФК «Урал» дебютировал в сборной Польши

Атакующий полузащитник ФК «Урал» Рафал Августыняк впервые вышел на поле в майке сборной Польши. Как Накануне.RU рассказали в пресс – службе клуба с берегов Исети, польский легионер сыграл против сборной Англии.

Игра состоялась в рамках квалификации на Чемпионат мира в 2022 году.

27 – летний футболист вышел на поле на 76 минуте, заменив нападающего , игрока немецкой «Герты» Кшиштофа Пёнтека.

Однако, сборная Польши проиграла с разницей в один мяч (2:1).

Также помимо Августыняка в сборные из стана екатеринбуржцев уехали Эрик Бикфалви (Румыния) и Стефан Страндберг (Норвегия).