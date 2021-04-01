Число выздоровевших от ковида свердловчан достигло 76 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 135 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (48 заболевших) и других муниципалитетов. Всего с начала пандемии в регионе официально выявили 82 тыс. 651 случай ковида.

За сутки из больниц было выписано 145 пациентов. Общее число выписанных на Среднем Урале достигло ровно 76 тысяч человек.

По данным оперштаба, зарегистрировано еще 10 смертей больных COVID-19. Всего скончались 2 тыс. 745 заболевших коронавирусом свердловчан.

Напомним, на днях в регион пришла крупная партия вакцины от ковида.