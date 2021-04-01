01 Апреля 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Встреча со спортсменами, Василий Тихонов, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды на первенстве по самбо

Спортсмены из Нижневартовска, успешно выступившие на первенстве России по самбо (Ханты-Мансийск), встретились с главой города Василием Тихоновым, сообщили Накануне.RU в мэрии. Первенство проходило с 11 по 15 февраля в Ханты-Мансийске.
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Николай Лукьянчук занял первое место (весовая категория 58 кг), Андрей Аюбов – третье (весовая категория 88 кг). Оба спортсмена выполнили нормативы на звание "Мастер спорта России". Лукьянчук готовится к первенству мира по самбо, которое пройдет с 8 по 12 октября в Улан-Баторе (Монголия). Тренеры спортсменов – Виктор Воробьев и Анатолий Калачей. Глава города отметил, что самбо достаточно хорошо развивается в городе и округе. Он поблагодарил спортсменов за их победы, которые прославляют Нижневартовск.

На встрече президент региональной общественной организации "Федерация "Самбо" Югры" Геннадий Поляков отметил, что благодаря совместной работе администрации Нижневартовска, спортивных школ и федерации "Самбо" в городе подготавливаются именитые спортсмены. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и совместную работу по открытию спортивных центров борьбы и школ в городе.

"Не раз отмечалось, что у нас мало спортивных объектов в городе. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы это исправить. Есть проектные идеи по созданию Центра единоборств и уже определено финансирование. Также ищем возможность для создания залов "шаговой доступности" в микрорайонах Нижневартовска", - рассказал Василий Тихонов.

По словам вице-президента федерации "Самбо" Югры Александра Мухина, в городе продолжает работу проект "Самбо в школу". В рамках проекта в школах города создаются группы для занятий детей. Сейчас начинается работа по организации в вузах Югры курсов повышения квалификации для тренеров и педагогов школ.

Встреча со спортсменами, Василий Тихонов, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды на первенстве по самбо

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Теги: Николай Лукьянчук, Андрей Аюбов, Василий Тихонов



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