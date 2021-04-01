ФАС в два раза снизила цену на вакцину "ЭпиВакКорона"

ФАС России согласовала двукратное снижение цены на российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Стоимость пачки препарата снизили с 9 тысяч 542 рублей до 4 тысяч 210 рублей.

В одной упаковке содержится 10 ампул. Таким образом, одна доза вакцины "ЭпиВакКорона" будет стоить 421 рубль.

Как сообщалось, препарат, разработанный российским предприятием "Вектор", эффективен против южноафриканской, британской и бразильской мутаций COVID-19. "Вектор" постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность вакцины.