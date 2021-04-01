В Узбекистане зафиксирована рекордная за всю историю рождаемость

В Узбекистане в 2020 году зафиксирован рекорд рождаемости за всю историю. В республике за год родились почти 842 тыс. детей, что на 74 тыс. больше, чем год назад, когда был установлен предыдущий рекорд.

Общий коэффициент рождаемости достиг почти 25 на 1000 населения в год, то есть за год рождается 2,5% от общей численности населения. Для сравнения, в России он упал уже ниже 10. Сравнение с Россией за последние десятилетия Узбекистан выигрывает еще убедительнее. Так, в 1960 году в республике рождалось около 340 тыс. детей, то есть прирост за 60 лет составил почти 2,5 раза. В России же сейчас рождается в два раза меньше детей, чем 60 лет назад - 1,4 млн против 2,8 млн.

Это происходит потому, что в среднем одна российская женщина рожала тогда 2,5 ребенка за свою жизнь, а сегодня - 1,5, что означает быстрое вымирание. В Узбекистане было 5, а сегодня около 2,5. Снижение тоже двукратное, но за счет того, что рождаемость выше уровня воспроизводства, население увеличивается. Этот факт демонстрирует важность пограничного значения суммарного коэффициента рождаемости (СКР), которое составляет 2,1.

При этом с конца 1980-х СКР в Узбекистане почти непрерывно снижался и в 2008-2011 гг. упал ниже уровня воспроизводства. Это отличает случай Узбекистана от ситуации в других республиках, где дно было на рубеже веков. Однако уже с 2013 года рождаемость на одну женщину снова начала расти, что привело и к росту общего числа рождений.

Примечательно также, что в 2020 году в Узбекистане умерли 176 тыс. человек. Это почти в пять раз меньше, чем родилось! В России такую динамику имеют только Чечня и Ингушетия. Общий коэффициент смертности составляет всего 5 на 1000 населения в год (в России - 15). В результате за год население республики увеличилось на 653 тыс. человек и в текущем году превысит 35 млн . Это почти 2% ежегодного прироста. По темпам прироста населения Узбекистан уступает только странам Африки и некоторым странам Азии (Таджикистан, Афганистан, Пакистан).

Важность высокой рождаемости демонстрирует тот факт, что в прошлом году в республике на 14% выросла смертность, или на 20 тыс. человек, но на демографию это вообще никак не повлияло, в отличие тот России, где почти такой же рост смертности привел к двукратному росту и без того огромной убыли населения, которая достигла почти 700 тыс. человек. Дело в том, что сама смертность в Узбекистане очень низкая за счет молодого населения. Медианный возраст всего 28 лет, то есть половина населения моложе этого возраста. Старение населения тоже идет, это неизбежный процесс при снижении рождаемости, но он не так быстр и не так опасен, пока рождаемость обеспечивает прирост населения.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане в последние годы была около 71 года, то есть практически как в России.

Высокая рождаемость в Узбекистане обеспечивается здоровыми репродуктивными установками людей. По данным 2019 года, 80% жителей хотели иметь не менее троих детей, в том числе 30% - четверых, 13% - пятерых. В России, по данным депутата Госдумы Инги Юмашевой, менее 30% хотят иметь троих детей, а большинство не хотят даже второго по причине низких доходов (хотя данные опросов показывают, что с ростом доходов желание иметь детей никак не увеличивается). Кроме того, в Узбекистане распадаются менее 10% браков (в России - более половины), а внебрачная рождаемость по сравнению с 2000-ми снизилась в 1,5 раза и сейчас ниже 10%. Это оказывает благоприятное влияние на демографию.

В течение 2020-х Узбекистан станет второй по численности населения на постсоветском пространстве, обогнав вымирающую Украину. Это создает совершенно новую демографическую реальность. Рождаемость в пяти среднеазиатских республиках уже превышает рождаемость в трех славянских, хотя общее население первых около 75 млн против почти 200 млн вторых. Также Средняя Азия покрыла и перекрыла убыль населения всех бывших республик СССР за последние 30 лет. Только в них и еще в Азербайджане население с 1991 года выросло, причем в Узбекистане в 1,7 раза. Во всех остальных республиках оно сократилось.

Это является серьезным вызовом для убывающей России в свете миграции, о чем заявил на днях президент Владимир Путин, который призвал не допустить, чтобы в российских школах было больше детей мигрантов, чем российских детей. Только, как показывает опыт других стран, для этого нужно, чтобы россияне сами хотели иметь детей. В настоящее время происходит ровно наоборот. По осеннему опросу Аналитического центра НАФИ, почти половина россиян детородного возраста вообще не хотят иметь детей. Прошлой весной подобные данные обнародовал РАНХиГС. Росстат еще в 2017 году зафиксировал существенную деградацию репродуктивных установок по сравнению с 2012 годом. То есть россияне все больше сами соглашаются на вырождение. А власти ничего не предпринимают, вообще не обращая внимания на катастрофу с рождаемостью.

Показательно, что на следующий же день после обнародования кошмарных демографических итогов 2020 года, когда стало ясно, что рождаемость рухнула до минимума за 17 лет, Правительство озаботилось тем, как привлечь на сезонные сельхозработы мигрантов. В этих условиях демография среднеазиатских республик становится все более значимым фактором для убывающей России.