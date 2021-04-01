Глава Нижневартовска высоко оценил работу клуба, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов в ходе рабочей поездки посетил Молодежный городской клуб "САМиТ" и Ресурсный центр поддержки НКО. "САМиТ" посещают более 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники клуба создают все условия для социальной адаптации, развития и общения особенных подопечных, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как рассказала председатель НКО Татьяна Гусева, клуб действует с ноября 2017 г. Некоммерческая организация – поставщик социальных услуг. В клубе проводят различные занятия, направленные на поддержание жизнедеятельности молодых людей с ОВЗ с 18 до 35 лет.

"Наши воспитанники изучают техники рисования, лепку из глины, шитье, аппликацию, - сказала Татьяна Гусева. – Творчество помогает особенным молодым людям научиться навыкам самообслуживания, общения, ведению здорового образа жизни. На занятиях они имеют возможность раскрыть свои способности, получить позитивные эмоции, поверить в себя и найти друзей".

Молодёжный городской клуб "САМиТ" активно участвует в конкурсах на предоставление грантов различного уровня. В 2020 г. реализовали проекты "Инклюзивная мастерская "Красота своими руками", "Жизнь без преград". О достижениях и результатах творчества кураторы и подопечные клуба "САМиТ" рассказали Тихонову.

"В клубе царит доброжелательная атмосфера, трудятся неравнодушные педагоги и соцработники, - отметил Василий Тихонов. – Условия социальной адаптации, которые создает некоммерческая организация, нужны и важны. Благодарю руководителей НКО за работу. Готовы поддерживать клуб в организации дополнительных комфортных условий для занятий граждан с ограниченными возможностями здоровья".

Сегодня нижневартовские НКО могут обратиться в городской Ресурсный центр. По словам руководителя центра Сергея Сапичева, в 2020 г. в результате предоставления образовательной и консультационной поддержки 103 городских СОНКО приняли участие в конкурсах грантовой поддержки различных уровней, в том числе грантов губернатора Югры и Президента РФ. Проекты 40 некоммерческих организаций стали победителями и обладателями грантов в 26 млн руб. Муниципалитет предоставил Ресурсному центру помещение на условиях льготной аренды.

"Сегодня Нижневартовск – лидер среди муниципалитетов Югры по количеству НКО – участников конкурсов грантовой поддержки, - рассказал Василий Тихонов. – В наши совместные планы входит проведение форума для представителей некоммерческих организаций нижневартовской агломерации. Такие встречи необходимы для обмена опытом и развития сотрудничества".

Глава также отметил, что главная задача Ресурсного центра поддержки НКО – быть связующим звеном между специалистами администрации муниципалитета, правительством округа и некоммерческими организациями, помогать в решении вопросов.