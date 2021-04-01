В сургутской мэрии кадровые перестановки: "главный коммунальщик" покинул свой пост

Директор департамента городского хозяйства Роман Богач покинул свой пост. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций сургутской администрации.

Должность и.о. главы департамента займет заместитель Богача Константин Карпеткин. Отставка "главного коммунальщика", как пояснили в мэрии, связана с его переходом на другую должность. Роман Богач возглавит МКУ "Лесопарковое хозяйство".

На должность главы департамента городского хозяйства он был назначен в 2017 году, до этого он работал в управлении по природопользованию и экологии мэрии.