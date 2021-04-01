Екатеринбургского депутата оштрафовали за участие в форуме оппозиционеров в Москве

Депутат Екатеринбургской городской Думы Константин Киселев получил штраф в 15 тысяч рублей за участие в форуме муниципальных депутатов. Как написал политик в своем аккаунте в социальной сети, ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей, передает Накануне.RU.

"С первой административкой меня! Почин положен. Теперь не стыдно в глаза порядочным людям смотреть", - написал лидер фракции «Яблоко»

Данное мероприятие было организовано в Москве движением "Открытая Россия" (признано Генеральной прокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организацией).

Помимо Киселева полиция в день форума задержала еще 200 депутатов и общественников. На всех участников, кроме журналистов, были выписаны протоколы.