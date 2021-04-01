01 Апреля 2021
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Константин Киселев (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургского депутата оштрафовали за участие в форуме оппозиционеров в Москве

Депутат Екатеринбургской городской Думы Константин Киселев получил штраф в 15 тысяч рублей за участие в форуме муниципальных депутатов.  Как написал политик в своем аккаунте в социальной сети, ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей, передает Накануне.RU.

"С первой административкой меня!  Почин положен. Теперь не стыдно в глаза порядочным людям смотреть", - написал  лидер фракции «Яблоко»

Данное мероприятие  было организовано в Москве движением "Открытая Россия"  (признано Генеральной прокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации иностранной  неправительственной организацией).

Помимо Киселева полиция в день форума задержала еще 200 депутатов и общественников.  На всех участников, кроме журналистов, были выписаны протоколы.

 

 

 

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Екатеринбургского депутата оштрафовали за участие в форуме оппозиционеров в Москве

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Теги: Константин Киселев, Екатеринбург, штраф



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