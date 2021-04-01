Володин - об инциденте с Познером: В Грузии небезопасно

01 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР
Владимир Познер (2021) | Фото: pozneronline.ru

Володин - об инциденте с Познером: В Грузии небезопасно

Скандал в Грузии по поводу приезда журналиста Владимира Познера демонстрирует, что находиться в этой стране небезопасно гражданам России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению спикера, радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к чему хорошему.

Напомним, Познера, который приехал в Грузию отмечать свое 87-летие, закидали яйцами в Тбилиси. Разгневанная толпа атаковала отель, где остановился российский телеведущий и его гости.

Атаку на журналиста инициировали представители оппозиционных партий. Их недовольство вызвало интервью Познера за 2008 год, в котором тот сомневается в возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, а также называет признание независимости этих республик Россией "правильным поступком" с точки зрения государственной политики.

Грузинский Первый канал сообщил, что Познер после протестов улетел из Тбилиси.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Володин - об инциденте с Познером: В Грузии небезопасно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир познер, грузия, вячеслав володин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.04.2021 12:46 Мск Премьер-министр Грузии обвинил в провокации в отношении Познера Михаила Саакашвили

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.04.2021 07:58 Мск Познера в Тбилиси атаковала вооруженная яйцами толпа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети