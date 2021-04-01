Володин - об инциденте с Познером: В Грузии небезопасно

Скандал в Грузии по поводу приезда журналиста Владимира Познера демонстрирует, что находиться в этой стране небезопасно гражданам России, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению спикера, радикализм во многом сегодня определяет внутреннюю политику этой страны, что не приведет ни к чему хорошему.

Напомним, Познера, который приехал в Грузию отмечать свое 87-летие, закидали яйцами в Тбилиси. Разгневанная толпа атаковала отель, где остановился российский телеведущий и его гости.

Атаку на журналиста инициировали представители оппозиционных партий. Их недовольство вызвало интервью Познера за 2008 год, в котором тот сомневается в возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, а также называет признание независимости этих республик Россией "правильным поступком" с точки зрения государственной политики.

Грузинский Первый канал сообщил, что Познер после протестов улетел из Тбилиси.