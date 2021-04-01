В Челябинске замминистра строительства, обвиняемую в мошенничестве и получении взятки, отпустили из СИЗО

Тракторозаводский районный суд Челябинска изменил меру пресечения замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяне Антоновой и экс-директору ОГКУ "Челябоблинвестстрой" Алексею Абаимову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, им изменена мера пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий.

Напомним, Татьяна Антонова, Алексей Абаимов и руководитель коммерческой организации обвиняются в мошенничестве, получении взятки и отмывании денег при строительстве регионального центра по шорт-треку. По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемые похитили более 15 млн руб. Кроме того, как считает следствие, экс-заместитель министра и руководитель "Челябоблинвестстрой" получили взятки в размере 2,2 и 1,5 млн руб. от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. На эти средства директор ОГКУ купил дорогостоящий автомобиль. Замминистра была задержана в апреле 2020 г. и по решению суда заключена под стражу.