У губернатора Прикамья появился новый советник

У губернатора Пермского края Дмитрия Махонина появился новый советник по вопросам спорта. Эту должность занял российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Информацию о назначении Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

В качестве советника он начнет работать уже с апреля. Отметим, что в вопросы развития спорта Демченко уже включился. Так, три дня назад он вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным в Чайковском обсудил перспективы развития спорта в Прикамье.