В Екатеринбурге вынесли приговор педофилу по кличке "Таксист"

Суд в Екатеринбурге вынес приговор педофилу, который напал на ребенка. Мужчину надолго отправили в колонию.

Напомним, все случилось в октябре 2019 года у остановки "Сады" возле поселка Медный: неизвестный, угрожая ножом, попытался сексуально надругаться над девочкой 2008 года рождения. Однако ребенок вырвался и убежал, а педофил остался ни с чем.

Злоумышленника удалось задержать, было возбуждено дело. Его отправили под стражу до решения суда.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, суд вынес свой приговор: девять лет в исправительной колонии строгого режима. Когда уралец освободится, ему придется еще 1,5 года жить с ограничением свободы.

Как ранее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска ОП №8 совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу, чему предшествовал целый комплекс мероприятий. По его данным, в определенных кругах арестованный мужчина по имени Александр больше известен по прозвищу "Таксист".

"Уральского "Казанову" сыщики обнаружили в его лежбище, расположенном вблизи микрорайона Мичуринский. Криминальный любитель общения с несовершеннолетними девочками прятался в заброшенной бане коллективного сада. Преступление далеко не единственное в его биографии: ему хорошо известен "целый букет" статей УК РФ, в том числе, тяжких составов. К примеру, в последний раз в 2014 году суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина, доказав вину, в тюрьму сроком на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание тот отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобожден по амнистии", - рассказывал Накануне.RU полковник Горелых.