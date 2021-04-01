Челябинский агрокомплекс привлекли к административной ответственности из-за долга по зарплате

Агрокомплекс "Чурилово" привлекли к административной ответственности за невыплату заработной платы работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в феврале работники агрокомплекса пожаловались, что на предприятии якобы постоянно задерживают заработную плату. Сначала задерживали на неделю, а последние два месяца выплачивали с опозданием в две недели. В агрокомплексе признали, что заработная плата работникам была перечислена с опозданием 16 февраля, и пообещали, что до 26 февраля задолженность будет полностью устранена.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что агрокомплекс за январь задолжал работникам 15 млн руб. После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.

Агрокомплекс и должностное лицо привлекли к административной ответственности. Также директору организации объявлено предостережение и внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.