В мэрии Екатеринбурга объяснили отмену конкурса по подрядчику для развязки у "Калины"

01 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
администрация Екатеринбурга (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга объяснили отмену конкурса по подрядчику для развязки у "Калины"

В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах отмены конкурса по поиску подрядчика на реконструкцию транспортной развязки у концерна "Калина".

Напомним, конкурс был объявлен в начале марта: по информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб.

Заявки принимались до сегодняшнего дня, 1 апреля. Однако 26 марта определение поставщика было неожиданно отменено.

Дорожная развязка у "Калины" в Екатринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня ситуацию прокомментировал замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. По словам куратора строительной сферы, несмотря на полное соответствие действующему законодательству о тендерных процедурах, торги были временно приостановлены.

"Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой РФ тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика", - пояснил Бирюлин.

Он уточнил, что городские власти скорректируют пакет документов для повторного проведения торгов уже с учетом сложившегося прецедента. Это произойдет в самое ближайшее время.

Добавим, ранее в мэрии Екатеринбурга обещали, что не будут останавливать движение во время работ на развязке у "Калины".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Екатеринбурга объяснили отмену конкурса по подрядчику для развязки у "Калины"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мэрия, конкурс, Калина, подрядчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2021 14:40 Мск В Екатеринбурге отменен конкурс на поиск подрядчика для строительства развязки у "Калины"
Ранее 04.03.2021 16:12 Мск В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства развязки у "Калины" за 6,4 миллиарда
Ранее 11.02.2021 15:41 Мск В Екатеринбурге не будут останавливать движение во время работ на развязке у "Калины"
Ранее 07.10.2020 12:05 Мск Мэрия Екатеринбурга: контракт на строительно-монтажные работы по развязке у "Калины" пока не заключен
Ранее 13.02.2020 13:05 Мск В Екатеринбурге утвердили проекты планировки и межевания территории развязки у "Калины"
Ранее 10.02.2020 10:49 Мск Жители Екатеринбурга наконец одобрили окончательный проект реконструкции развязки у "Калины"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети