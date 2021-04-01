В мэрии Екатеринбурга объяснили отмену конкурса по подрядчику для развязки у "Калины"

В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах отмены конкурса по поиску подрядчика на реконструкцию транспортной развязки у концерна "Калина".

Напомним, конкурс был объявлен в начале марта: по информации на сайте госзакупок, строительство должно стартовать во второй половине 2021 года и закончиться в конце 2024 года. Цена контракта составляла 6,4 млрд руб.

Заявки принимались до сегодняшнего дня, 1 апреля. Однако 26 марта определение поставщика было неожиданно отменено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня ситуацию прокомментировал замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. По словам куратора строительной сферы, несмотря на полное соответствие действующему законодательству о тендерных процедурах, торги были временно приостановлены.

"Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой РФ тендера по аналогичному объекту. Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика", - пояснил Бирюлин.

Он уточнил, что городские власти скорректируют пакет документов для повторного проведения торгов уже с учетом сложившегося прецедента. Это произойдет в самое ближайшее время.

Добавим, ранее в мэрии Екатеринбурга обещали, что не будут останавливать движение во время работ на развязке у "Калины".