СМИ сообщили о выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" сообщила о выдвижении Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию мира.

СМИ ссылается на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника. У организации нет сайта, она находится в Тамбове.

Больше подробностей со ссылкой все на того же Тютюника предлагает ИА "Онлайн Тамбов.ру": "Рамзан Кадыров, являющийся доктором экономических наук, выдвинут "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае". Ни чеченское, ни тамбовское СМИ не сообщают, кто именно инициировал такое выдвижение.

В сети уже появились комментарии о том, что новость, возможно, является первоапрельским розыгрышем, хотя публикация в указанных СМИ была за 31 марта.

Напомним, номинировать на премию может широкая группа людей и организаций: главы государств или политики, работающие на национальном уровне, профессора университетов, дипломаты, бывшие лауреаты Нобелевской премии и члены норвежского Нобелевского комитета. При этом никаких лонг- и шорт-листов не составляется. Нобелевский комитет не объявляет список номинированных, но те, кто выдвинул кандидатов, могут объявить об этом.

В этом году прием заявок на соискание премии был закрыт 5 марта. Всего было выдвинуто 329 кандидатов – 234 человека и 95 организаций. В Осло отметили, что это третье "место" по количеству номинантов за всю историю премии, текущий рекорд в 376 кандидатов был поставлен в 2016 году.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в список номинантов на 2021 год попали активистки белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова; движение Black Lives Matter; российский оппозиционер Алексей Навальный; Стейси Абрамс, экс-кандидат в губернаторы штата Джорджия (США); бывший советник президента США Джаред Кушнер и его заместитель Ави Берковиц. Есть в списке и постоянный номинант – Грета Тунберг. Конечно, не обошлось без номинантов в области здравоохранения, самый известный среди них – Всемирная организация здравоохранения. Среди других групповых номинантов замечены НАТО, "Репортеры без границ", а также группа польских судей, защищающих гражданские права.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира получила Мировая продовольственная программа ООН.

Победитель этого года будет объявлен 8 октября 2021 года. Вручение пройдет 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.