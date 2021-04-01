01 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд

Финансовые потери от блокировки Суэцкого канала могут составить около $1 млрд, сообщил глава администрации Усама Рабиа.

В эту сумму входит ущерб, причиненный блокировкой, а также расходы на снятия судна с мели, пишет Regnum.

Расследование аварии займет не меньше недели, добавил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель 23 марта из-за сильного ветра и песчаной бури. 29 марта его удалось поднять на поверхность воды. В регионе образовалась огромная очередь из грузовых кораблей, многие из них начали длинный путь вокруг Африки.

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Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки в $1 млрд

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Теги: суэцкий канал, контейнеровоз Ever Given



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